رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أنه ليس مستعداً لذلك في هذه المرحلة رغم استعداد طهران لذلك.



الشروط الحالية ليست جيدة



وأفاد ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي نيوز»، اليوم (الأحد)، بأن الشروط الحالية «ليست جيدة بما فيه الكفاية» وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون «متيناً للغاية».

وأكد أنّ أي التزام من إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية بالكامل سيكون جزءاً من الاتفاق المحتمل، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الشروط.

وحول مضيق هرمز، قال إنه يعمل مع دول أخرى على خطة لتأمين المضيق الإستراتيجي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، مستبعداً المخاوف الأمريكية بشأن ارتفاع أسعار الوقود.



مهاجمة إيران دول المنطقة



وأعرب الرئيس الأمريكي عن دهشته من قرار إيران مهاجمة دول في الشرق الأوسط رداً على العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، مؤكداً أن هذه الدول «كانت رائعة وتعرضت للهجوم دون داع».

وأكد أن الضربات الأمريكية على جزيرة خرج الإيرانية دمرت معظمها، لكنه أضاف أنه قد يُعاد ضربها ثانية.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة على 90 هدفاً عسكرياً في إيران مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية مستمرة وقد تشمل المزيد من الاستهدافات حسب الحاجة.



موت مجتبى خامنئي «شائعة»



وشكك الرئيس الأمريكي في بقاء المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي على قيد الحياة، وقال «لا أعرف إذا كان حياً. حتى الآن، لم يستطع أحد أن يراه»، مضيفاً: «أسمع أنه قد يكون ميتاً، وإذا كان حياً فعليه أن يتصرف بذكاء شديد لصالح بلاده، عن طريق الاستسلام»، لكنه وصف أنباء وفاته بأنها مجرد «شائعة».

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت قد قال إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب وشُوهت ملامحه. وأردف قائلاً إنه «لا يحظى بشرعية».

ولم يظهر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي علناً، منذ انتخابه في 8 مارس مرشداً جديداً لإيران.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد أقر بأن المرشد الجديد مجتبى تعرض للإصابة، إلا أنه أكد أن حالته جيدة. وقال بقائي في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «تعرض للإصابة، لكنه في حالة جيدة».