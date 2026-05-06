أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأمور أخرى، موضحاً أن طهران «لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».



وقال ترمب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «الأمر بسيط جداً، إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً»، مشدداً بالقول: «لو حصلت إيران على سلاح نووي سيصبح العالم رهينة بيدها».



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد إبقاء الجميع على قيد الحياة، موضحاً أنه كان مستعداً للخسائر الاقتصادية للتخلص من قيادة «مجنونة» في إيران.



وأضاف: «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولن تمتلكه، وقد وافقوا على ذلك، إلى جانب أمور أخرى»، لافتاً إلى أن هناك محادثات جيدة للغاية جرت مع إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.



وكان ترمب قد قال لشبكة «PBS News» الأمريكية، إن الاتفاق المحتمل مع إيران قد يشمل نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، مع تجميد تشغيل المنشآت النووية تحت الأرض لفترة طويلة، في إطار ما وصفه بإبداء حسن النية.



ونفى الرئيس الأمريكي أن يتضمن الاتفاق تحديد مستوى تخصيب إيران عند 3.67%، قائلاً: «لا، هذا ليس جزءاً من الاتفاق»، وأن هذه النسبة «ضئيلة جداً»، موضحاً أن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات المفروضة على إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق.



في الوقت ذاته قال وزير خارجية باكستان إسحاق دار: نبذل قصارى جهدنا لعقد مفاوضات مباشرة بين أمريكا وإيران، موضحاً أن بلاده نجحت في تمديد وقف النار وإيقاف مقتل المئات يومياً.



وأشار إلى أن باكستان تسعى إلى إنهاء دائم للحرب بين أمريكا وإيران.



وكانت موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتقد أنها أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً.