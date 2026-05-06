استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، المواطن رخيص الحربي، بعد تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.



وثمّن أمير القصيم هذا الموقف النبيل، الذي يجسّد قيم العفو والتسامح والاحتساب، ويعكس ما يتحلّى به أبناء المجتمع من إيمان عظيم وأخلاق إسلامية أصيلة، وعفو واحتساب الأجر، ويعزّز التراحم والتآلف.



وأكد أن مثل هذه المواقف الإنسانية تُعد قدوة حسنة للجميع، وتسهم في ترسيخ معاني العفو والإصلاح، وتعزّز تماسك المجتمع، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.



من جانبه، أعرب الحربي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على مشاعره ودعمه، موضحاً أن ما قام به يأتي ابتغاءً للأجر والثواب من الله تعالى.