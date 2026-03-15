اقترب نادي الخليج من حسم لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2025–2026، بعد فوزه أمس على نادي الهدى بنتيجة (27–23)، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البطولة.



وشهدت الجولة عدداً من المواجهات، أسفرت عن فوز الأهلي على نادي مضر بنتيجة (34–25)، وتغلب الوحدة نادي الزلفي بنتيجة (26–25)، فيما فاز النور على الصفا بنتيجة (33–22)، وتجاوز الفتح نظيره المحيط بنتيجة (28–25).



وبنهاية الجولة، واصل الخليج صدارته للترتيب برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ26 نقطة، ثم الهدى ثالثاً بـ25 نقطة، فيما جاء مضر والنور في المركزين الرابع والخامس برصيد 20 نقطة لكل منهما.



وحلّ الزلفي سادساً برصيد 16 نقطة، والوحدة سابعاً بـ11 نقطة، والفتح ثامناً بـ10 نقاط، ثم المحيط تاسعاً بـ8 نقاط، بينما تقاسم الصفا والعدالة المركزين العاشر والـ11 برصيد 4 نقاط لكل منهما.



وبات الخليج بحاجة إلى نقطة واحدة فقط خلال الجولات الأربع المتبقية للتتويج رسمياً بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد.