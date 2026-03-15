وجه رئيس نادي أبها سعد الأحمري عبر حسابه في «X» رسالة لجماهير فريقه قال فيها: «عشاق الكيان الأبهاوي والمحبون للنادي في أي مكان، نحترم القرارات الصادرة أيًا كانت، ونؤمن أنها نتاج بحث ونقاش ومداولات، وتقبل بذات الوقت السؤال والاستفسار والطعن وملاحقة الحق، وسنظل أقوياء ولأبها أوفياء».



جاء ذلك بعدما أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بشأن الاستئناف المقدم من نادي الفيصلي ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المتعلق باحتجاجه على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها جاي دامبيلي في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 21 يناير 2026 ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، إذ قررت قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر في 29 يناير 2026، بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات التي قدمها نادي الفيصلي، إضافة إلى ردود الأطراف واستفسارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فيما أثبتت لجنة الاستئناف مخالفة نادي أبها للائحة الانضباط والأخلاق بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب جاي دامبيلي في المباراة، لتقرر إلغاء نتيجة اللقاء واعتبار نادي أبها خاسراً بنتيجة (3-0) لصالح نادي الفيصلي.



ردود جماهير أبها



توالت ردود عدد من جماهير ومحبي نادي أبها بعد صدور القرار، وقال لاعب النادي السابق محمد أبو عراد: الأفضل التركيز على اللقاءات القادمة دون النظر لما فات، والصعود قريب بشرط عدم التفريط، والفريق قادر فنياً على الصعود وتحقيق المركز الأول. فيما قال مدير المركز الإعلامي في النادي سابقاً الدكتور عيسى الربعي: فعلاً هكذا هم الكبار، رقيّ في الامتثال وشجاعة في الملاحقة بالحق، والمواقف هي اللي تصقل الكيانات، ووفاء المحبين هو القوة التي لا تُهزم. بينما قال الإعلامي علي بن دعرم: ما ذكره رئيس نادي أبها في مستوى المسؤولية، وينم عن وعي واحترام للقرارات مهما كان الضرر، ويوضح أن حق «زعيم الجنوب» لن يضيع، ولكن عبر القنوات الرسمية، والطرق القانونية، وليس عبر «السوشال ميديا» والقنوات الفضائية.



الفيصلي في «X»: «عيدكم مبارك»



نشر حساب نادي الفيصلي في منصة «X» بعد صدور قرار اللجنة: «+3.. مع البيان.. وبالعين المجردة، عيدكم مبارك مقدماً»، رداً على تغريدة نادي أبها التي قال فيها: «نهاية المباراة بدون بيان +3».



يُذكر أن القرار تضمن كذلك إلزام نادي أبها بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى إيقاف مدير فريق أبها عبدالله آل مضواح لمدة شهرين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بينما أقرت اللجنة إعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف التي دفعها نادي الفيصلي، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للطعن وفق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.