أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه حصول الفنانة الكويتية حياة الفهد على حكمين نهائيين لصالحها ضد اثنين من المشاهير الذين أساؤوا إليها بالتشهير والقذف، ما يمثل انتصاراً للحق والعدالة لها.

الفنانة الكويتية حياة الفهد.

رسالة احترام للرموز الفنية

أوضح الاتحاد أن هذا الحكم يؤكد ضرورة احترام الرموز الفنية والوطنية، ويعد رسالة واضحة ضد الإساءة والتشهير.

ووجه الاتحاد الشكر لمكتب المحاماة القانونية تقديراً لجهوده المهنية في الدفاع عن حياة الفهد والحفاظ على مكانتها الاجتماعية والفنية.

الوعكة الصحية لحياة الفهد

وفي سياق متصل، كانت حياة الفهد قد تعرّضت في ديسمبر الماضي لوعكة صحية جديدة، أثارت قلق جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت صفحتها الرسمية عبر «إنستغرام» آنذاك عن حالتها الصحية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.