استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوزه اليوم، على ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.



وأنجز الفريق الكتالوني المهمة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو، ورافينيا، ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 من المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو».



وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة (1-2) ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على غريمه ريال مدريد الذي تصدر لساعات قليلة بعد فوزه على فياريال بنتيجة (2-0) أمس (السبت).



أما ريال أوفييدو، فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز الـ20، ويصبح الأقرب للهبوط للدرجة الثانية.