أثارت أنباء صدور مرسوم بسحب جنسية 54 شخصًا صدمة كبيرة في الكويت، خصوصًا مع تضمّنه اسم الأسطورة الرياضية والدينية أحمد خضر الطرابلسي، الحارس السابق لمنتخب الكويت والقارئ المميز.

وتفاعل الكويتيون مع الخبر معتبرين الطرابلسي الذي حمل اسم الكويت عاليًا لعقود طويلة، ليس مجرد لاعب، بل رمز كويتي متعدد الإنجازات:

فاز بكأس الخليج وكأس آسيا، وكان ضمن المنتخب الذي تأهل لكأس العالم 1982.

حقق كأس العالم للمنتخب العسكري وعمل مدربًا لمنتخب الكويت الوطني.

خدم عقيدًا في الجيش الكويتي.

برز بدوره في تحفيظ الشباب القرآن الكريم.

ولعقود، كان الأذان يُرفع بصوته عبر تلفزيون الكويت الرسمي، وصوته محفور في ذاكرة الشعب الكويتي.

وبعد أكثر من نصف قرن من الانتماء والعطاء (1974 – 2026)، جاء القرار مفاجئًا، ما دفع المغردين الكويتيين للتفاعل بشكل واسع، مؤكدين أن الطرابلسي اسم سيظل محفورًا في ذاكرة الكويت، في الملاعب، وفي المساجد، وفي قلوب كل كويتي تابع مسيرته.

وعلى الرغم من القرار الصادم، تعامل أحمد الطرابلسي مع الموقف بحكمة خالية من التجاوزات، واكتفى بترديد تلاوةٍ عذبةٍ من القرآن الكريم، محافظًا على هدوئه وكرامته، كما ألفه الكويتيون طوال حياته.