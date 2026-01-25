كشفت دراسة علمية طويلة الأمد، أن اللياقة البدنية والقوة العضلية تبدأ بالانخفاض التدريجي مع بلوغ منتصف الثلاثينات من العمر، في نتيجة تسلط الضوء على أهمية تبني نمط حياة نشط في مراحل مبكرة. ووفق ما نشره موقع «ScienceDaily» نقلًا عن باحثين في جامعة ستوكهولم، فقد تم تحليل بيانات صحية امتدت لأكثر من أربعة عقود، شملت قياسات التحمل والقوة والقدرة القلبية التنفسية.

وأظهرت النتائج، أن الذروة البدنية لدى معظم الأشخاص تتحقق بين سن 25 و35 عامًا، قبل أن تبدأ مؤشرات الانخفاض التدريجي بالظهور، خصوصًا لدى غير النشطين بدنيًا. وأكد الباحثون، أن ممارسة النشاط البدني المنتظم، حتى بعد هذه المرحلة العمرية، يمكن أن تقلل من وتيرة التراجع بنسبة ملحوظة، وتساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية وصحة القلب.

وبحسب الجمعية الأمريكية للطب الرياضي، فإن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية يعد من أكثر الأساليب فاعلية في إبطاء فقدان اللياقة المرتبط بالعمر، كما أن النشاط البدني المنتظم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام.