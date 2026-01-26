وصف مستشار «عكاظ» التحكيمي الدولي طارق سامي، تدخل مدافع الهلال حسان تمبكتي، على لاعب فريق الرياض أسامة البواردي بالـ«تهور»، وقال: «المخالفة التي ارتكبها حسان تمبكتي، وبُنيت منها هجمة وتسببت بالهدف تعتبر مخالفة واضحة ارتكبها لاعب الهلال وتسببت في هدف، وبالتالي فإن القرار الصحيح هو ركلة حرة مباشرة وإنذار على لاعب الهلال حسان تمبكتي نتيجة التهور والخطورة التي سببها بالتدخل القوي على لاعب الرياض أسامة البواردي قبل تسجيل الهدف».



يذكر أن التعادل الإيجابي (1-1) حسم مواجهة الرياض وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وتقدم الهلال أولاً عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو عند الدقيقة 26، وتمكن الرياض من تعديل النتيجة عند الدقيقة 58 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش. وبهذه النتيجة رفع الرياض رصيده لـ11 نقطة محتلاً المركز الـ16، والهلال برصيد 45 نقطة في صدارة جدول الترتيب.