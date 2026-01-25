يتجه عدد متزايد من الرجال إلى تغيير نوع ملابسهم الداخلية بدافع القلق المتزايد بشأن الخصوبة وصحة الهرمونات، في ظاهرة انتشرت عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، بدأ بعض الرجال في استبدال الملابس المصنوعة من البوليستر والأقمشة الصناعية ببدائل طبيعية مثل القطن والصوف والمواد العضوية، تجنباً لما يصفونه بمخاطر الميكروبلاستيك و«المواد الكيميائية الأبدية»، والاشتباه في ارتباطها المحتمل بالعقم.

مخاوف من الميكروبلاستيك

وتشير دراسات حديثة إلى أن الميكروبلاستيك المنتشر في الهواء والماء والطعام والبيئة قد ينقل ملوثات إلى أعضاء الجسم، ويسبب مضاعفات صحية مثل الالتهابات، وأمراض القلب، وتلف الخلايا، وحتى السرطان.

ومع تزايد العلامات التجارية التي تروّج لملابس داخلية «صحية» أو «عضوية» للرجال، تعززت هذه المخاوف من خلال النقاشات الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست.

شكوك طبية حول التأثير الحقيقي

لكن خبراء الخصوبة يبدون حذراً تجاه هذه الادعاءات، إذ قال اختصاصي المسالك البولية التناسلية والجراحة المجهرية في كاليفورنيا الدكتور بول توريك إن الحديث عن الميكروبلاستيك بات شائعاً جداً، لكنه أكد أنه لم يرَ بعد أدلة علمية قوية تثبت أن نوع القماش المستخدم في الملابس الداخلية يؤثر مباشرة على خصوبة الرجال. وأضاف أنه ينصح مرضاه عموماً بتقليل التعرض للبلاستيك، ولكن من دون الجزم بوجود رابط مباشر مع العقم.

المشكلة ليست القماش فقط

من جهتها، أوضحت مديرة قسم حفظ الخصوبة في مركز CCRM للخصوبة في نيويورك الدكتورة جيمي كنوبمان أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة قد يؤثر نظرياً على الخصوبة، لكن ليس بسبب القماش وحده.

وقالت: «الملابس الضيقة قد ترفع درجة حرارة الخصيتين، ما قد يؤثر سلباً على جودة وعدد الحيوانات المنوية، وبالتالي تقل الخصوبة».

ومع ذلك، أكدت أنها لم تلحظ في ممارستها الطبية علاقة مباشرة بين نوع الملابس الداخلية أو خامتها وخصوبة المرضى، كما لم ترَ تغيرات واضحة لدى من قاموا بتبديل نوع الملابس.

الحرارة عامل أكثر أهمية

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أليكس روبليس من مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا، أنه لا يوجد دليل قوي يثبت أن نوع الأقمشة بحد ذاته له تأثير ملموس على خصوبة الرجال.

وأضاف: «لكن ارتفاع حرارة كيس الصفن، سواء بسبب الملابس الضيقة، أو الجلوس الطويل، أو ركوب الدراجات، أو التعرض للحرارة، ارتبط في بعض الدراسات بتراجع جودة السائل المنوي».

وأشار إلى أن تغيير الملابس الداخلية وحده نادراً ما يؤدي إلى تحسن كبير في الخصوبة، لكنه قد يُحدث تحسناً طفيفاً لدى بعض الرجال إذا ابتعدوا عن الملابس شديدة الضيق التي تحتفظ بالحرارة.

نمط الحياة هو العامل الحاسم

وأكدت كنوبمان أن علاج مشكلات الخصوبة لدى الرجال يجب أن يبدأ بتقييم شامل، يشمل النوم، والتغذية، والنشاط البدني، إلى جانب مراجعة طبيب مختص.

وقالت: «تغيير الملابس الداخلية لن يضر، لكنه نادراً ما يكون السبب الوحيد وراء العقم، ومن الصعب جداً الجزم بأن خللاً في تحليل السائل المنوي سببه اختيار الملابس فقط».

وشددت على أن الخصوبة ليست مشكلة نسائية فقط، بل مسؤولية مشتركة، وأن تعديل نمط الحياة يجب أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء.

توصيات الخبراء

وينصح الأطباء الرجال الراغبين في تحسين صحتهم الإنجابية باختيار ملابس داخلية مريحة وغير ضيقة، وتجنب التعرض المفرط للحرارة (كالحمامات الساخنة الطويلة)، وتقليل الجلوس المطوّل وركوب الدراجات لفترات طويلة، وتحسين النظام الغذائي والنوم، والابتعاد عن التدخين والكحول، ومراجعة اختصاصي خصوبة عند وجود صعوبات في الإنجاب.

ويختتم الدكتور روبليس قائلاً: «العوامل الأكثر تأثيراً على خصوبة الرجال هي العمر، والسمنة، والتدخين، والحرارة، والسموم البيئية، والحالات الطبية الكامنة، وإذا وُجدت مشكلة، فاستشارة مختص هي الخطوة الأهم».