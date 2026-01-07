واصل الذهب مكاسبه مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على رؤى حول سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4485.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز 3% تقريباً في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1% عند التسوية مسجلة 4496.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.4% إلى 80.68 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين في المعاملات الفورية 7.2% إلى 2435.20 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 5.9% إلى 1821.68 دولار للأوقية.