يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر اليوم (الخميس)، حيث استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، عند 99.433، بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر، والذي سجله قبل أسبوع ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر عند 1.3265 دولار، متجهًا لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، إذ أسهمت ميزانية بريطانيا في التخفيف من بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية الوطنية.

وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 155.87 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعومًا بتحول في لهجة مسؤولي بنك اليابان لتميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما ارتفع اليورو فوق 1.16 دولار.

وأدى الضغط الناجم عن آلية تثبيت البنك المركزي الصيني إلى استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار، وعاود الدولار النيوزيلندي الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، وارتفع بنحو 2 % منذ تحول البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية أمس.