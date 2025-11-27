يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر اليوم (الخميس)، حيث استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، عند 99.433، بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر، والذي سجله قبل أسبوع ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.
وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر عند 1.3265 دولار، متجهًا لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، إذ أسهمت ميزانية بريطانيا في التخفيف من بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية الوطنية.
وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 155.87 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعومًا بتحول في لهجة مسؤولي بنك اليابان لتميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما ارتفع اليورو فوق 1.16 دولار.
وأدى الضغط الناجم عن آلية تثبيت البنك المركزي الصيني إلى استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار، وعاود الدولار النيوزيلندي الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، وارتفع بنحو 2 % منذ تحول البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية أمس.
الدولار يتّجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر
The dollar is heading towards recording its largest weekly decline in four months today (Thursday), as the dollar index, which measures the performance of the U.S. currency against a basket of major currencies, stabilized at 99.433, after retreating from a six-month high recorded a week ago, heading towards its largest weekly drop since July.
The British pound rose to its highest level since late October at $1.3265, on track to achieve its largest weekly increase since August, as the UK budget helped alleviate some concerns about national financial conditions.
The Japanese yen rose 0.4% to 155.87 per dollar in Asian trading, supported by a shift in the tone of Bank of Japan officials towards tightening monetary policy, while the euro climbed above $1.16.
The pressure from the Chinese central bank's stabilization mechanism led to the yuan stabilizing at 7.08 against the dollar, and the New Zealand dollar rebounded to its highest level in three weeks at $0.5728, rising about 2% since the central bank shifted to tighten monetary policy yesterday.