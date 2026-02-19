كشفت مصادر عن وصول رسالة أمريكية لسفير العراق في واشنطن تؤكد عدم رغبة واشنطن بحكومة «تحت تأثير إيران»، في إشارة إلى ترشيح نوري المالكي، إضافة إلى مطالبة بدمج الحشد بوزارة الدفاع.

وأضافت أن واشنطن تريد من العراق محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب الدولار، مع إعادة تنظيم البنك المركزي والمصارف العراقية.

كذلك تشترط أمريكا دمج عناصر الفصائل العراقية بوظائف مدنية، ونزع أسلحتها خلال فترة من 6-12 شهراً.

جاء هذا بعدما أفادت وزارة الخارجية العراقية (الخميس)، بأنها تلقت رسالة أمريكية تضمنت إمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات حال التمسك بتكليف المالكي.