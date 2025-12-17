كشفت أمانة جدة لـ«عكاظ»، أنه إشارة إلى ما نشر بالصحيفة، تحت عنوان (عشوائية في «المحاميد».. متى تتحرك الأمانة؟)، بتاريخ14-‏‏‏12-‏‏‏2025، أن حي المحاميد ضمن الأحياء العشوائية التي ستشملها إعادة التنظيم.

وأشارت الأمانة إلى أنها تعمل على رفع الضرر ومعالجة الحفر حسب البلاغات الواردة إليها.

وفي ما يخص أعمال النظافة أكدت الأمانة إن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تقوم بمتابعة أعمال مقاول النظافة داخل الحي يشكل يومي وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، بعد التأكد من توافر شروط معايير جودة أداء الخدمات المعمول بها في المملكة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخطة تشمل:

1- خدمة جمع النفايات المنزلية؛ وقد تم إدراج 4 مسارات للضواغط بالخطة بعد دراسة كثافة السكان وكمية النفايات المتولدة، إذ يتم ترحيل 840 طن نفايات منزلية بشكل يومي.

2- خدمة التقاط المبعثرات والكنس اليدوي؛ وتم توفير 16 عامل طرائح ومراقباً ومشرفاً داخل الحي،بعد دراسة أطوال الشوارع ومراعاة وجود بعض الشوارع التجارية داخل الحي.

3- خدمة جمع ونقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة؛ ويتم رفع حوالى 270 متراً مكعباً.