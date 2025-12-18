أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، أن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية للسيدات ستقام في الفترة من 5 حتى 30 يناير 2028، ولم يُؤَكَّد البلد المضيف للمسابقة، لكن على الأرجح ستقام في بلد يسوده مناخ دافئ في هذا التوقيت من العام.



وأكد «فيفا» خطة إقامة البطولة التي تضم 16 فريقاً، في أعقاب زيادة عدد الفرق المشاركة أيضاً في بطولة كأس العالم للأندية على مستوى الرجال التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواعيد البطولة خلال اجتماع لمجلسه في الدوحة بقطر.



ويعني اختيار هذا التوقيت للبطولة، أنه سيكون متعارضاً مع موسم الدوريات الأوروبية المحلية، مثل بطولة دوري السوبر للسيدات في إنجلترا، ولكن ليس دوري أبطال أوروبا للسيدات، الذي يكون في فترة عطلة خلال يناير، كذلك يكون دوري كرة القدم للسيدات بأمريكا في فترة انتهاء الموسم.



وستضم البطولة 4 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق، ثم مباريات إقصائية بداية من دور الثمانية.



كما ستكون هناك مرحلة الدور التمهيدي بخروج المغلوب، تضم 6 فرق، حيث ستتأهل ثلاث فرق منها إلى البطولة نفسها.



وتشارك أوروبا بخمسة فرق في البطولة، بينما تمثل اتحادات آسيا وأفريقيا وكونكاكاف وأمريكا الجنوبية بفريقين لكل منهم.



وستشكل جميع الاتحادات الخمسة، إضافة إلى أوقيانوسيا، المشاركين الستة في مرحلة الدور التمهيدي.