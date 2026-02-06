ارتفعت المؤشرات الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع تعافي أسهم شركات البرمجيات عقب موجة بيع حادة على إثر مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمالها.



وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.25% أو 611 نقطة إلى 49519 نقطة.



كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1% إلى 6863 نقطة، وصعد «ناسداك» المركب بنسبة 0.8% إلى 22720 نقطة.



وانخفض سهم «أمازون» بنسبة 9% إلى 202.16 دولار، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال دون التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2025.



فيما ارتفع سهم «ريديت» بنسبة 6.32% إلى 160.9 دولار، مع تعافي البيتكوين في ظل انحسار موجة بيع العملات المشفرة.