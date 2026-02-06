محت أسعار النفط جميع مكاسبها، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في عُمان خلال وقت لاحق اليوم (الجمعة)، واتجه الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم أبريل بنحو 0.10% أو 7 سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 68.82 دولار.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم مارس بنسبة 0.15% أو 13 سنتًا إلى 63.16 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 64.58 دولار في وقت سابق من الجلسة.



ويتجه خام «برنت» إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 4.6%، فيما يتجه الخام الأمريكي إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 3.2%، بعد موجة بيعية قوية طالت العديد من الأصول هذا الأسبوع.



وجاء هذا التراجع على الرغم من هبوط مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.25% إلى 97.60 نقطة.



وتترقب الأسواق صدور بيانات عن عدد منصات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة من شركة «بيكر هيوز»، في وقت لاحق اليوم، للتعرف على آفاق نشاط التنقيب.



كما يأمل المستثمرون أن تسفر محادثات عُمان عن إنهاء التوترات بين واشنطن وطهران، وإثناء الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.