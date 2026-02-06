ذكرت مؤسسة «هيلفاكس» للرهن العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل في البلاد ارتفعت في شهر يناير الماضي، في مؤشر على عودة الطلب بعد إقرار الحكومة العمالية للميزانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» اليوم (الجمعة).



وذكرت «هيلفاكس» أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.7% لمستوى قياسي جديد بلغ 300077 جنيهاً إسترلينياً (407 آلاف دولار)، ليصعد بأكثر من نسبة الهبوط التي سجلها الشهر السابق عليه وكانت تبلغ 0.6%.



ويأتي هذا الصعود بعد شهرين متتاليين من هبوط متوسط الأسعار، وكان أسرع صعود منذ شهر نوفبمر 2024.



وتعكس هذه البيانات تحسن سوق العقارات في بريطانيا بعد تراجع أوضاعه في 2025.