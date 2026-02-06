دافوس يحقق في رئيسه.. بورغي بريندي تحت المجهر بسبب مآدب إبستين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، أنه سيجري تحقيقاً مستقلاً في طبيعة العلاقة التي جمعت رئيسه التنفيذي بورغي بريندي بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية خطيرة.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أصدره المنتدى، أكد فيه أن مجلس الإدارة طلب من لجنة التدقيق والمخاطر النظر في الأمر، بعد الكشف عن معلومات جديدة في الدفعة الأخيرة من الوثائق التي رفعت عنها وزارة العدل الأمريكية السرية أخيرا.



وأوضح البيان أن التحقيق يهدف إلى «توضيح ما تم الكشف عنه أخيرا بشأن مشاركة الرئيس والمدير التنفيذي بورغي بريندي في ثلاث مآدب عشاء عمل مع جيفري إبستين، إضافة إلى تبادلات لاحقة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة».

وأكد المنتدى أن بريندي «يدعم التحقيق بشكل كامل ويتعاون معه، بل إنه هو من طلب إجراء هذه المراجعة المستقلة بنفسه»، مشدداً على أن «هذا القرار يعكس التزام المنتدى بالشفافية والحفاظ على نزاهته».

وبورغي بريندي، السياسي النرويجي البارز (52 عاماً)، شغل مناصب وزير المالية ثم وزير الخارجية في النرويج (2013-2017)، ومنذ عام 2017 يتولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنظم لقمة دافوس السنوية الشهيرة.

وظهر اسمه في الوثائق الأخيرة مرتبطاً بثلاث مآدب عشاء عمل حضرها مع إبستين في 2018 و2019، إضافة إلى تبادل رسائل إلكترونية ونصية محدودة.

من جانبه، أوضح بريندي – في بيان منفصل أنه التقى إبستين لأول مرة عام 2018 في نيويورك بدعوة من السياسي النرويجي السابق تيريه رود-لارسن، وأن الوجبات الثلاث واحدة عام 2018 واثنتان عام 2019 كانت مناسبات جماعية شارك فيها دبلوماسيون ورجال أعمال آخرون، وأن التواصل اللاحق اقتصر على «عدد قليل من الرسائل الإلكترونية والنصية».

وأضاف بريندي أنه «لم يكن على علم مطلقاً بماضي إبستين الإجرامي أو أنشطته غير القانونية»، مؤكداً أنه «لو علم بذلك لرفض أي دعوة أو تواصل معه».

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أسابيع قليلة فقط من انعقاد قمة دافوس السنوية في يناير 2026، وسط تصاعد الضغط الإعلامي والسياسي حول أسماء شخصيات عامة ظهرت في وثائق إبستين الأخيرة.