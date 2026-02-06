بعد رسالتها «أحب قدميك».. كيدرا تكشف سبب حظر محمد صلاح لها على إنستغرام

كشفت مؤثرة شهيرة تدعى كيدرا تويتش تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة حظرها من قبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول من على «إنستغرام» بعد مرور عدة أشهر على انتشار القصة للمرة الأولى.

وتداول مستخدمو منصات التواصل قبل أشهر مقطع فيديو ظهرت خلاله كيدرا تويتش وهي توجه رسالة مباشرة إلى محمد صلاح تطالبه فيها بإلغاء حظرها دون أن توضح وقتها السبب الذي دفع اللاعب لاتخاذ هذا القرار.



وكشفت كيدرا في منشورات وفيديوهات حديثة تفاصيل إضافية عن الواقعة، مؤكدة أنها أرسلت رسائل خاصة إلى حساب صلاح الرسمي تعبر فيها عن إعجابها الكبير به كلاعب وكشخصية عامة، وتطلب منه متابعتها أو الرد على رسائلها، لكن الرد الوحيد الذي حصلت عليه حسب قولها كان حظراً فورياً من الحساب.

وفي فيديو انتشر بشكل واسع، خاطبت كيدرا صلاح مباشرة قائلة: «من فضلك يا محمد صلاح ارفع الحظر عني يا حبيبي»، مضيفة تعليقات مازحة حول أنها كانت تتوقع رداً إيجابياً أو حتى متابعة متبادلة نظراً لشعبيتها كمؤثرة.

وكانت كيدرا قد أرسلت رسالة مباشرة إلى صلاح عبر حسابه الرسمي عبرت فيها عن إعجابها الكبير بموهبته الكروية ومسيرته الاستثنائية مع ليفربول والمنتخب المصري، مؤكدة رغبتها بأن تكون المشجعة الأولى له ولإنجازاته داخل المستطيل الأخضر.

لكن الرسالة التي كانت تحمل عبارة «أحب قدميك» قوبلت برد فوري وغير متوقع، إذ فوجئت المؤثرة بحظر حسابها على الفور دون أي تفسير مسبق على الرغم من رفعها سقف الطموح وتوقعها بأن صلاح سيتابعها في اليوم التالي لإرسال رسالتها.

وتصرفت كيدرا بعد ذلك بجرأة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو على «إنستغرام» طالبت فيه صلاح بإلغاء الحظر ومنحها فرصة لتوضيح موقفها مؤكدة أنها لم تقصد أي إساءة أو تجاوز وأن الرسالة كانت بدافع الإعجاب فقط، تقديرا لقدرة صلاح على تسجيل الأهداف ومهاراته الكروية المتميزة.