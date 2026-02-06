أعلن نادي الاتحاد التوقيع الرسمي مع المدافع الكاميروني ستيفان كيلر (24 عاما) لاعب فريق أيل ليماسول القبرصي الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الكروي بنظام الإعارة.



وتأتي هذه الخطوة لتدعيم صفوف الاتحاد بعد رحيل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي في فترة الانتقالات الشتوية.



وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري قادما من فناربخشة في صفقة انتقل بموجبها كانتي إلى الفريق التركي، فيما انضم الهداف الفرنسي كريم بنزيما لفريق الهلال.



وسبق للمدافع الكاميروني تمثيل المنتخب الكاميروني لأقل من 23 عاما واللعب لصفوف ألافيس الإسباني، قبل انتقاله إلى إنتر زابريتش الكرواتي، ومن ثم أيل ليماسول قبل التوقيع مع الاتحاد.



ويحل الاتحاد الذي جمع 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، ضيفا على النصر ثالث الترتيب اليوم، في لقاء مرتقب بالدوري.