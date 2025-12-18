أكّد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، أن الاتفاقية الإستراتيجية التي وقعتها وزارة الداخلية مع شركة هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في تقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتكاملة على مستوى عالمي، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبني التقنيات المتقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال حفل افتتاح مؤتمر أبشر 2025، الذي رعاه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تمثل عنصراً رئيسياً ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، بما يسهم في تحديث البيئة التقنية، ورفع كفاءة الأعمال التشغيلية والإدارية.

وبيّن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن الاتفاقية؛ تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية للوزارة عبر وظائفها الداخلية، وتبني التقنيات المحلية المتقدمة في نماذج اللغة الكبيرة والحوسبة عالية الأداء، والحلول الذكية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار.

تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين، أن الاتفاقية الإستراتيجية تعكس تركيز الشركة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الأداء، بما في ذلك الاستفادة من نماذج اللغة العربية المتقدمة وأدوات التحليل الذكية، لتلبية المتطلبات التشغيلية للجهات الحكومية.

وأضاف، أن الاتفاقية ستدعم عدداً من المبادرات المستقبلية المتوافقة مع توجهات تبنّي الذكاء الاصطناعي، والمعايير التقنية والحوكمية المعتمدة.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الداخلية اليوم، إطلاق قناة الذكاء الاصطناعي «هيوماين تشات» عبر منصة «أبشر - داخلية»؛ لتمكين منسوبيها من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تدعم سرعة استرجاع المعلومات، وأداء المهمات الإدارية والمعرفية الداعمة للعمل المؤسسي، وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، وجودة المخرجات، وتوفير قدرات تحليلية تفاعلية تسهم في تسهيل أداء العمل اليومي.