حظيت الزميلة نهلة الجمال بتكريم خاص في مسار الثقافة والإعلام، بعد نيلها لقب «الصحفية الأولى» على مستوى منطقة المدينة المنورة، ضمن مبادرة «صنّاع الأثر» التي أطلقتها جمعية «وفى» لتكريم الرواد.

تقدير مهني

وجاء التكريم تقديراً لجهودها المهنية وتغطياتها الصحفية المتميزة، التي نُشرت عبر «عكاظ»، وتميّزت بالتفرّد والطرح الاحترافي، وأسهمت في إبراز قضايا المنطقة إعلامياً.

دعم رئيس التحرير

وأعربت الزميلة نهلة الجمال عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس تحرير «عكاظ» الزميل جميل الذيابي، مؤكدة أن ثقته ودعمه المستمر كانا الدافع الأكبر للإبداع والعمل بروح المسؤولية في بلاط صاحبة الجلالة.

ثمرة الثقة

وأكدت أن هذا التكريم يُعد ثمرة للتوجيه المهني والإيمان بالكفاءات الصحفية، واعتزازاً بمسيرتها ضمن أسرة «عكاظ»، متمنية مواصلة العطاء الإعلامي بما يليق بالمهنة ورسالتها.