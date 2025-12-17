حدّدت وزارة التعليم الخميس القادم آخر موعد لإكمال رصد درجات أعمال السنة للفترة التقويمية الثانية وإشعار الطلبة وأولياء أمورهم بذلك.



وشدّدت الوزارة في تعميم لها تسلمته إدارات التعليم بضرورة أن تلتزم مدارس التعليم العام بقطاعيها للبين والبنات كافة بذلك مع استمرار عمليات التحسين والمتابعة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

إعداد الجداول



وأكدت الوزارة أهمية إعداد جداول الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية وللمرحلتين المتوسطة والثانوية وإدراجها في نظام نور، وإعلانها وتسليم نسخة لكل طالب وطالبة قبل الاختبارات بوقت كافٍ، محددةً يوم الخميس القادم آخر موعد لاستلام النسخة الورقية من المعلمين والمعلمات لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول (الدور الأول وبديله والدور الثاني وبديله).



يذكر أن الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الأول ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 رجب القادم وتستمر لمدة 5 أيام فقط.