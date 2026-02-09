ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، تزامناً مع صعود أسعار الأوقية بالبورصة العالمية مدفوعة بتراجع الدولار في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثارت مخاوف واسعة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



وبحسب التقرير، فإن أسعار الذهب بالأسواق المصرية ارتفعت بنحو 25 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 6700 جنيه، في حين صعدت الأوقية عالمياً بنحو 35 دولاراً لتسجل نحو 5000 دولار.



7657 جنيهاً لعيار 24



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 7657 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 5743 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53.6 ألف جنيه.



وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في مصر كانت قد تراجعت بنحو 150 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهاً، رغم ارتفاع الأوقية عالمياً بنحو 70 دولاراً لتسجل نحو 4965 دولاراً.



سياسة نقدية



وعالمياً، واصل الذهب تحركاته السعرية أعلى مستوى 5000 دولار للأوقية، رغم بقائه دون أعلى مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي، في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة.



وجاء دعم الذهب من تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مدفوعاً بتوقعات أكثر تيسيراً للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي وهو ما عزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.



في المقابل، حدّ التفاؤل السائد في أسواق الأسهم العالمية من مكاسب المعدن النفيس، مع انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر على حساب الذهب كملاذ آمن.