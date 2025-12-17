نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض ومحافظة الدرعية تبدأ من الساعة 5 فجر غدٍ (الخميس) وتستمر حتى 3 عصراً.

وبحسب الإنذار المبكر للطقس يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

من جانبها، قررت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ (الخميس)، إلى الدراسة «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء).

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.