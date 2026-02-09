تُوِّج المنتخب السعودي لكرة الهدف أخيرًا بالميدالية الذهبية في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا (مسقط 2026)، بعد أن قدّم لاعبوه أداءً استثنائيًا ومستوى فنيًا رفيعًا طوال مشوار البطولة.



وحقق المنتخب انتصارات متتالية في جميع مبارياته، ليؤكد حضوره وهيمنته على منافسات اللعبة، ويرفع راية المملكة عاليًا في هذا المحفل الرياضي الإقليمي.



ويأتي هذا الإنجاز تحت إشراف الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية، الذي يعمل على تطوير رياضات المكفوفين وضعاف البصر عبر برامج تدريبية متقدمة، ودعم مستمر للمنتخبات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز جاهزية اللاعبين، ورفع مستوى التنافسية.



وأكد رئيس الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية الدكتور فيصل بارويس أن هذا التتويج يعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانضباط والروح العالية، مضيفًا أن الفوز بالذهب يُعد حافزًا لمواصلة العمل على تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.



وأشاد الجهازان الفني والإداري بالروح القتالية والانضباط التكتيكي اللذين ظهر بهما اللاعبون، مؤكدين أن هذا التتويج يأتي نتيجة تكامل الجهود بين الاتحاد واللاعبين والأجهزة الفنية.



وعبّر لاعبو المنتخب عن فخرهم بتمثيل الوطن وتحقيق الذهب، مؤكدين أن هذا الإنجاز يشكّل دافعًا لمواصلة تقديم مستويات مميزة في البطولات القادمة.



ويُعد هذا الفوز إضافة جديدة لمسيرة الرياضة السعودية، وترسيخًا لمكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي.