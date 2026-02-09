تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بانخفاض الدولار، وتقارير حول عزوف المصافي الهندية عن شراء الخام الروسي.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل بنسبة 1.44% أو 98 سنتاً إلى 69.03 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد انخفاضها إلى 67.02 دولار في وقت سابق من التعاملات.



عزوف مصافٍ



وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس القادم بنسبة 1.43% أو ما يعادل 91 سنتاً إلى 64.46 دولار للبرميل.



وتلقت أسعار الذهب الأسود دعماً من انخفاض الدولار، إلى جانب عزوف المصافي الهندية عن شراء شحنات من النفط الروسي للتسليم في شهر أبريل القادم.