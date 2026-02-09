انخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، اليوم، بعد أسبوع شهد تراجع قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف من اضطرابات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وفي وقت يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة لاستنباط مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).



وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 67.9 نقطة، أو 0.14%، إلى 50047.79 نقطة.



وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند الفتح 15 نقطة، أو 0.22%، إلى 6917.26 نقطة. وخسر المؤشر «ناسداك المجمع» 79 نقطة، أو 0.34%، ليسجل 22952.24 نقطة.



سندات الخزانة



وقالت مصادر مطلعة، بحسب ما نشر موقع «العربيت. نت» إن: «الهيئات التنظيمية الصينية حثت بنوكها ومؤسساتها المالية بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية». وأشارت إلى مخاوف بشأن مخاطر التركيز وتقلبات السوق.



وأضافت المصادر أن «المسؤولين الصينيين حثوا البنوك على الحد من مشترياتها من سندات الحكومة الأمريكية، وأصدروا تعليمات للبنوك ذات الحيازات الكبيرة بتقليص هذه الحيازات». ولا ينطبق هذا التوجيه على حيازات الدولة الصينية من سندات الخزانة الأمريكية.