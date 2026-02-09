تُختتم مساء غد (الثلاثاء) منافسات الجولة الثانية من بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، التي تقام على ملعب القرية الأولمبية.



ينطلق اللقاء الأول الساعة 8:45 مساءً، ويجمع بين فريق الأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة وفريق أرامكو السعودية، ضمن منافسات المجموعة (D)؛ حيث يبحث «الدبلوماسي» عن تعويض خسارته القاسية (0-5) أمام حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة في الجولة الأولى، فيما يطمح «أرامكو» لاستغلال ظروف خصمه لخطف الفوز في أولى مبارياته بالبطولة.



وعند الساعة 10:40 مساءً، يلتقي فريق «الوداد الطائفي» مع نظيره فريق «يونايتد» للاعبين السابقين ضمن مواجهات المجموعة (H). وكان الوداد قد خسر في الجولة الأولى أمام «العربي» من جدة بنتيجة (2-3)؛ لذا تُعد هذه المواجهة حاسمة له للبقاء في دائرة المنافسة. بدوره، يسعى «يونايتد» لاستغلال خبرة عناصره لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره.