استنطق الزميل سامي المغامسي، حارات المدينة المنورة، وقارنها في أمسية الشريك الأدبي «كاغد» بحارات القاهرة والشام، إذ تناول أبو أحمد في ورقته التي قدّمها «الحارة في الذاكرة المدينية.. حارة الأحامدة نموذجاً».

وبدأ بتفكيك مفهوم «الحارة» بوصفها كياناً يتجاوز الجدران الصامتة، إذ عرّفها بنظام سكني واجتماعي يقوم على تقارب الأسر وعمق العلاقات الإنسانية. وسلط الضوء على الخصائص العمرانية الفريدة للحارات التقليدية بالمدينة المنورة، مستعرضاً أنماط البناء التي عززت قيم التكافل والتآلف بين السكان قديماً، واتخذ من «حارة الأحامدة» نموذجاً تطبيقياً، باستعراضه تاريخها العريق، وموقعها الإستراتيجي بالنسبة للمسجد النبوي الشريف. وتطلّع المغامسي لتوثيق الحارات (الشفهي، والمكتوب، والمصور) خصوصاً في ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى غرس قيم الانتماء للمكان في نفوس الأجيال الجديدة.

وكشف المغامسي عن جانب من جربته الشخصية عبر محور «سعودي في حارات القاهرة ودمشق». وزياراته مواقع تاريخية منها خان الخليلي والجامع الأموي، موضحاً كيف تتقاطع أصالة العمارة المملوكية والفاطمية والأموية مع الروح العربية الواحدة.

وأشار إلى أن الاحتكاك المباشر بالمكان بدد الكثير من التصورات الذهنية المسبقة، ليحل محلها إدراك أعمق لوحدة الجذور الثقافية، مؤكداً على أن «الحارة» ذاكرة حية لا تُقرأ من بعيد، بل تُعاش بالانفتاح على الإنسان والمكان. وفي ختام الفعالية كرمت دار «كاغد» ضيف الأمسية، ومُقدّمها الإعلامي وائل رفيق.