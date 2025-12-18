فاز أياكس أمستردام، على مضيفه إكسلسيور ماسلويس بنتيجة (7-2)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس هولندا لكرة القدم.



وتقدم أوين ويندل بهدف مبكر لأياكس في الدقيقة 12، ثم أضاف أنطون جاي الهدف الثاني في الدقيقة 19، وسجل دون كونادون الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 24، ونجح جورثي موكيو في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 40، وعزز اللاعب نفسه التقدم بهدف خامس في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 48، وقلص ديفين بلانك الفارق لأصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة 53، ثم عاد ريان بونيدا ليسجل من جديد لأياكس وأضاف الهدف السادس في الدقيقة 56، وأحرز جانيك فيربونت هدف إكسلسيور الثاني في الدقيقة 60، قبل 5 دقائق فقط من تسجيل أياكس هدفه السابع بتوقيع راؤول مورو.