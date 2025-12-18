أسفرت قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو» عن مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي مع حامل لقب النسخة الماضية نيوكاسل يونايتد.

وسيتعين على تشيلسي الانتظار حتى الثلاثاء القادم لمعرفة خصمه في نصف النهائي، إذ سيواجه الفائز من لقاء أرسنال وكريستال بالاس.

مواعيد مباريات نصف النهائي

وأوضحت الرابطة الإنجليزية أن مباريات الذهاب ستقام في الأسبوع الذي يبدأ في 12 يناير القادم، على أن تُلعب مباريات الإياب في الأسبوع الذي يبدأ في 2 فبراير.

وكان نيوكاسل قد تُوّج بلقب كأس «كاراباو» للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.