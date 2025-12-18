تأهل ريال مدريد إلى دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد فوز صعب على مضيفه تالافيرا دي لا رينا، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الأربعاء).

وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 41، من ركلة جزاء سددها بنجاح في الزاوية اليسرى لحارس مرمى تالافيرا.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2)، أضاف ريال مدريد الهدف الثاني، بعدما سجل المدافع مانويل فاراندو هدفاً عكسياً في مرماه إثر عرضية متقنة من مبابي، لينهي الفريق الملكي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

انتفاضة أصحاب الأرض

وقلص ناويل أرويو الفارق لتالافيرا دي لا رينا في الدقيقة 80، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء أعادت اللقاء إلى أجواء المنافسة.

وواصل مبابي تألقه، مسجلاً الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 88، بتسديدة قوية أنهت آمال أصحاب الأرض في العودة.

وسجل غونزالو دي رينزو الهدف الثاني لتالافيرا في الدقيقة 90+1، بعد متابعة كرة ارتدت من العارضة، إلا أن الهدف لم يكن كافياً لتغيير النتيجة، ليحجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور التالي.