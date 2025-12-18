سجّلت منطقة القصيم أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(22,4) ملم في مدينة بريدة، ضمن (8) مناطق شهدت هطول أمطارٍ متباينة، فيما سجّلت عنيزة (18,5) ملم، والبكيرية (17,5) ملم، والشماسية (16,4) ملم، والمذنب (15,8) ملم، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز (15,3) ملم، ورياض الخبراء (15,1) ملم، والبدائع وعيون الجواء (14,5) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (75) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، والحدود الشمالية).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت (22,0) ملم في كلٍ من علقة، وروضة السبلة بالزلفي، و(19,0) ملم في الزلفي، و(18,0) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، و(7.6) ملم في حي النظيم بالرياض، و(6,0) ملم في حي المصانع بالرياض، و(5,4) ملم في تمير بالمجمعة، و(5,0) ملم في المجمعة، و(4,2) ملم في الطوقي برماح، فيما سجّلت منطقة حائل (7,3) ملم في الشملي، و(4,3) ملم في حي المدائن بحائل، و(3,6) ملم في حائل، و(3,4) ملم في عقدة بحائل، و(2,4) ملم في مزارع شركة نادك بالجثاثية ببقعاء.

وأشار إلى تسجيل المنطقة الشرقية (6,2) ملم في الرفيعة بقرية العليا، و(2.4) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(2,3) ملم في السعيرة بحفر الباطن، و(1,4) ملم في حي الفيصلية بالنعيرية، وسجّلت محمية الملك سلمان بتبوك (4,4) ملم، وتيماء (3,6) ملم، والجهراء بتيماء (3,3) ملم، وطريق الملك عبدالله بتيماء (3,0) ملم، وبئر الماشي بالبدع (2,8) ملم, وسجّلت الحدود الشمالية (2,4) ملم في أم خنصر بعرعر، و(1,4) ملم في مطار عرعر، و(1,2) ملم في رفحاء، و(0,6) ملم في مطار رفحاء, وسجّلت منطقة عسير (1,8) ملم في وادي زيد بالنماص, ومنطقة المدينة المنورة (1,0) ملم في مطار العُلا.