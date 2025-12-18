تراجع الدولار أمام عملات رئيسية اليوم (الخميس)، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة وارتفع الجنيه الإسترليني عقب قرار بنك إنجلترا (المركزي) بخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار (0.14%) إلى (155.43) مقابل الين، وهبط (0.26%) إلى (0.793) مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع اليورو بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبداء نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه اقتصاد منطقة اليورو الذي أظهر قوة أمام الصدمات التجارية العالمية.

وارتفع اليورو (0.12%) إلى (1.1753) دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل الين واليورو، (0.15%) إلى (98.22).