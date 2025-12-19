مع تراجع الاحتياطيات في الأسواق التقليدية، أصبح غرب أفريقيا الوجهة الجديدة للاستثمار في الذهب، حيث يجذب المستثمرين والمستكشفين على حد سواء. المنطقة تمتد من السنغال إلى غانا، مروراً بمالي وساحل العاج وليبيريا وبنين، وتتميز بإمكانات جيولوجية هائلة وبنية تحتية متطورة تسهّل عمليات التعدين.

وتعد هذه المنطقة موطناً لمناجم عالمية مثل منجم أهافو في غانا ومجمع لولو غونكوتو في مالي، ضمن حزام بيريميان الصخري الأخضر القديم الذي يتيح فرصاً طويلة الأمد للتنقيب والإنتاج.

ويشكل الحزام الصخري أخضر اللون جوهرة جيولوجية، مشابهة لمناطق ذهبية راسخة مثل حزام أبيتيبي في كندا وكتلة ييلغارن في أستراليا. وتجذب المناطق غير المستكشفة فيه مستكشفين صغار ذوي خبرة يسعون لكشف الموارد القادمة.

وعلى سبيل المثال، نجحت شركة «أوروم ريسورسز» في مشروع باوندالي بساحل العاج في زيادة مواردها المعدنية بنسبة 50% خلال عام 2025، مما يعكس النمو المستمر وإمكانات الاكتشافات الجديدة.

وبرز ساحل العاج كوجهة استثمارية مميزة، بفضل التشريعات المحسنة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتطوير البنية التحتية، وتوافر العمالة المحلية الماهرة، إضافة إلى استقرار سياسي نسبي مقارنة بالدول المجاورة، ما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين.

وتعتمد شركات التنقيب على إستراتيجيات منهجية مُمولة داخلياً، تمكنها من السيطرة التقنية على المشاريع من الاكتشاف المبكر إلى التطوير، مع إدارة دقيقة لرأس المال وأسطول الحفر المملوك للشركة، ما يعزز القيمة طويلة الأمد.

وتجمع دول غرب أفريقيا اليوم إمكانات جيولوجية عالمية، وأطر تنظيمية محسنة، واستقرار نسبي، لتصبح منصة جذابة للشركات والمستثمرين الذين يسعون لتطوير الذهب بشكل مستدام، بدءاً من الاكتشافات الأولية وصولاً إلى الإنتاج والتوسع.