تقع مدينة لاكس جنوبي سويسرا على ارتفاعات تغطيها الغيوم، لتقدم للزائرين تجربة سياحية تجمع بين الطبيعة الخلابة والعلوم الجيولوجية، حيث تتحول الصخور والتضاريس إلى سجل حي يروي تاريخ الأرض عبر ملايين السنين.

وتعتبر منطقة ساردونا التكتونية شرقي سويسرا واحدة من أهم المواقع الجيولوجية في أوروبا والعالم، وقد أدرجتها منظمة اليونسكو أخيرا ضمن قائمة التراث العالمي، إذ يظهر فيها «الخط السحري» على امتداد صدع غلاروس، حيث اندفعت صخور قديمة عمرها 250 إلى 300 مليون سنة فوق صخور أحدث، ما يتيح للعلماء والطلاب فرصة فريدة لدراسة حركة الصفائح التكتونية وتشكّل الجبال.

وتتيح زيارة ساردونا للزوار تجربة تعليمية حية، مع إمكانية المشاركة في جولات إرشادية تتراوح تكلفتها بين 25 و40 فرنكا سويسري، أو الاكتشاف الفردي مجاناً، مع الالتزام بقواعد حماية البيئة لضمان استدامة هذا الموقع الفريد.

وبالقرب من المنطقة، تقدم مزرعة ألب ناغنز لاكس لمحة عن الريف السويسري التقليدي، حيث يمكن مشاهدة تحضير الجبن والزبدة الطازجة، والمشي في المراعي، أو قضاء ليلة في نزل جبلي مع إمكانية الوصول إلى منحدرات التزلج في الشتاء. وفي الموسم البارد، تتحول المنطقة إلى منتجع مشهور للتزلج، بينما يوفر الصيف أجواءً مثالية للمشي واستكشاف الطبيعة وتشكيلات الصخور عن قرب.

تمثل لاكس تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي، والتاريخ الجيولوجي، والحياة الريفية الأصيلة، لتكون وجهة فريدة للمسافرين الباحثين عن المغامرة والمعرفة في قلب جبال الألب السويسرية.