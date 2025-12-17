تشهد قارة أفريقيا طفرة في حركة الطيران تتجاوز المعدلات العالمية، لكن هذا النمو لا يترجم إلى أرباح لشركات الطيران، التي لا تزال تواجه بيئة تشغيلية معقدة وتحديات هيكلية تجعل هامش ربحها الأدنى على مستوى العالم، وفق تقرير حديث للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقال نائب رئيس الاتحاد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كميل العوضي إن «الطلب على السفر الجوي في أفريقيا يرتفع بوتيرة أسرع من مناطق عدة في العالم، لكن الربحية لا تواكب هذا النمو»، مشيراً إلى أن شركات القارة تستفيد فقط من جزء يسير من القيمة الاقتصادية للقطاع.

وتعمل شركات الطيران الأفريقية في بيئة تشغيلية عالية التكلفة، تشمل أسعار وقود مرتفعة، مع رسوم وضرائب أعلى من المتوسط العالمي، إلى جانب مصاريف الصيانة والتأمين ورأس المال، بينما يشكل ضعف الربط الجوي بين الدول تحدياً إضافياً، إذ لا تتجاوز الرحلات المباشرة 5% من إجمالي الشبكة.

كما يشير تقرير إياتا إلى أن نقص الطائرات وقطع الغيار يمثل عائقاً رئيسياً، مع تراكم طلبيات تجاوزت 17 ألف طائرة وارتفاع متوسط عمر الأسطول إلى 15 عاماً، ما أدى إلى تكبد شركات الطيران أكثر من 11 مليار دولار إضافية نتيجة اختناقات سلاسل التوريد، تشمل زيادات في الوقود والصيانة وتأجير المحركات وتخزين قطع الغيار.

ورغم هذه التحديات، تعزز شركات الطيران الأفريقية قدراتها في الصيانة والإصلاح، لكنها لا تزال بحاجة لدعم المصنعين والموردين لبناء مرافق ومعايير عالمية. ومن المتوقع أن ينمو سوق الطيران الأفريقي بنسبة 4.1% سنوياً ليصل إلى 411 مليون مسافر خلال العقدين المقبلين، ما يجعله ثالث أسرع سوق نمواً عالمياً.

وأكد كميل العوضي أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات جذرية تشمل خفض التكاليف، تحسين البنية التحتية، وتحرير الأسواق عبر تنفيذ «اتفاقية ياموسوكرو» ومبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، مشدداً على أن الطيران يمكن أن يكون محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي في أفريقيا إذا تعاملت الحكومات معه كقاطرة للتنمية لا مجرد مصدر للإيرادات.