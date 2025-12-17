أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الأربعاء)، أن التفاوض مع إسرائيل هدفه تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب، ولا يعني استسلاماً.



وقال عون خلال استقباله رئيس الوفد إلى لجنة الرقابة الدولية الميكانيزم سيمون كرم إنه كرئيس للبنان سيسلك أي طريق يؤدي لمصلحة بلاده وإبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم.



وتعقد لجنة الرقابة الدولية «الميكانيزم» الجمعة اجتماعاً لها، لمناقشة وقف إطلاق النار.



وتضم اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).



وكان الجيش اللبناني قد أطلع سفراء ومسؤولين عسكريين أجانب عدة على الجهود التي يبذلها لنزع سلاح حزب الله، وذلك خلال جولة ميدانية، في حين يسود لبنان تخوف من توسيع إسرائيل نطاق ضرباتها وتزايد الضغوط الدبلوماسية خصوصاً بعد القصف أمس، الذي أوقع قتلى جرحى.