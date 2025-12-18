بعد أن اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، يتعامل المستثمرون مع القرار كتحرك يضرب في «صميم» اقتصاديات المصنع، أي تكلفة التشغيل.

في الصناعة، الفارق الحقيقي يظهر في تكلفة الوحدة وقدرة المنشأة على الحفاظ على الهامش مع توسع الإنتاج، ثم القدرة على تسعير تنافسي عند بوابة التصدير.

الأرقام المرفقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمنح القرار سياقه الكامل. خلال 2019–2024 ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12,000 مصنع، وقفز الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، فيما صعدت الاستثمارات الصناعية من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.

وفي خط التصدير، ارتفعت الصادرات غير النفطية من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال. الصورة هنا واضحة: نمو الناتج والاستثمار يسير بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، ما يجعل «التنافسية السعرية والجودة والالتزام» عنوان المرحلة التالية.

إلغاء المقابل المالي يحرر سيولة تشغيلية كانت تُستهلك شهرياً وفق عدد العمالة الوافدة، ويمنح المصانع 3 مسارات استخدام مرجحة: رفع الطاقة الإنتاجية عبر ورديات إضافية وساعات تشغيل أطول، تحسين الإنتاجية عبر تحديث معدات وأتمتة جزئية وتقنيات صيانة أكثر كفاءة، أو تقوية الجودة والامتثال لفتح أسواق خارجية بعقود أطول وهوامش أعلى. كل خيار من هذه الخيارات يترجم إلى معادلة مالية: تكلفة أقل للوحدة، وتدفق نقدي حر أعلى، وفترة استرداد أسرع للاستثمار.

الاختبار الأكبر يرتبط بتحويل وفورات التكلفة إلى نتائج قابلة للقياس، خصوصاً مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31% خلال الفترة نفسها. السوق تراقب اتجاهين متوازيين: استمرار نمو التوطين عبر وظائف نوعية وتدريب داخل خطوط الإنتاج، مع رفع الإنتاجية حتى تبقى تكلفة الوحدة ضمن نطاق تنافسي عالمي.

خلال 2025، المؤشرات التي ستحدد أثر القرار تتلخص في 5 نقاط: تسارع نمو الصادرات غير النفطية مقارنة بمسار 2019–2024، ارتفاع الإنتاجية لكل مصنع مع توسع القاعدة الصناعية، زيادة الاستثمارات النوعية في الأتمتة والتصنيع المتقدم، نمو التراخيص والتوسعات بدل الاكتفاء بتحسن الهوامش، وتحسن القدرة على تسليم العقود التصديرية من حيث الزمن والجودة.

القرار اليوم يتحول من دعم تنظيمي إلى أداة ميزانية تمتحنها أرقام الصادرات والإنتاجية.