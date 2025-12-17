أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة (RCCBP) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويأتي إطلاق هذا البرنامج الإقليمي تحت إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من السياسات الرئيسة دعماً لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتعكس استضافة البرنامج الإقليمي لبناء القدرات الدورَ الإستراتيجي المتنامي للمملكة مع منظومة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد ريادتها في تعزيز سياسات المنافسة وإنفاذها على المستويات الدولية.



وسيوفر البرنامج مجموعة متكاملة من ورش العمل، وبرامج التدريب المتخصصة، التي تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية، وسيستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

ويمثّل اختيار المملكة لاستضافة البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محطةً بارزة، وخطوةً محورية نحو تعزيز القدرات المؤسسية بهدف تحقيق أسواق تنافسية لصالح المستهلكين والشركات؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والابتكار والنمو وفرص العمل في مختلف دول المنطقة.