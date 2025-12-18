تُوّج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لكأس القارات للأندية لكرة القدم «إنتركونتيننتال»، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «أحمد بن علي» في قطر، مساء أمس (الأربعاء).

شوط أول باريسي

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 38، بعدما ارتدت الكرة من يد حارس مرمى فلامنغو، لتصل إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي أسكنها الشباك.

ركلة جزاء تنقذ فلامنغو

وفي الدقيقة 62، أدرك الإيطالي جورجينيو التعادل لفلامنغو، من ركلة جزاء سددها على يمين حارس مرمى باريس سان جيرمان.

حسم اللقب بركلات الترجيح

واستمر التعادل خلال الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الحظ للفريق الفرنسي، بعدما تألق حارس مرماه الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح، ليقود باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب السادس له في 2025.