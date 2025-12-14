أشار تقرير صدر في الولايات المتحدة، أن حجم سوق تكنولوجيا الموارد البشرية في السعودية يواصل نموه بشكل متسارع. وتوقع التقرير، أن يتسع حجم تلك السوق من 576.8 مليون دولار في عام 2024 ليصل إلى مليار دولار بحلول 2031.

وعزا الفضل في ذلك إلى بنود التحول الرقمي السعودي في القطاع العام، والبنوك، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاعات الأخرى.

وأوضح التقرير، أن زخم نمو هذا القطاع استمد توسعه من ازدهار أنظمة الابتكار في السعودية، بوجود أكثر من 1,600 شركة تكنولوجيا ناشئة، وتمويل تجاوز 412 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024؛ خصوصاً أن مثل هذه الشركات تُقبل بشكل متزايد على حلول التخزين السحابي، وأنظمة الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم في التوظيف، وكشوف الرواتب، والتعلّم، والامتثال للقانون، ومشاركة أكبر للموظفين.