تقدّم هذه السيارة الرائدة الجديدة كليًا ذات السبعة مقاعد تقنية الوضع المزدوج DM المتطورة من الجيل الخامس من BYD إلى المملكة العربية السعودية، موفرة مدى قيادة استثنائيًا، وفخامة فائقة، لتضع معيارًا جديدًا في عالم السيارات العائلية.

أطلقت الفطيم BYD السعودية، الموزع الرسمي لشركة BYD، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية المتقدمة والمتخصصة في تصميم وتصنيع مركبات الطاقة الجديدة، رسميًا سيارة BYD ATTO 8 في معرض الرياض للسيارات. وبصفتها أول سيارة دفع رباعي بسبعة مقاعد من BYD في المملكة، تُعيد ATTO 8 تعريف مفهوم السيارات العائلية الفاخرة بتصميمها المتطور، وتقنيتها الهجينة المتطورة، والراحة الفائقة التي توفرها دون أي تنازلات.

صُمّمت سيارة BYD ATTO 8 لتلبية احتياجات العائلة السعودية العصرية، جامعة بين الرحابة والتقنية المتطورة والأداء المتنوع. وتعتمد السيارة الجديدة على تقنية الوضع المزدوج الهجين الفائق DM Super Hybrid، وهي تقنية من الجيل الخامس، تقدم كفاءة وأداء استثنائيين، وتدعم التزام رؤية السعودية 2030 بتحقيق أهداف النقل المُستدام.

وصرح جيروم سايقوت، المدير التنفيذي لشركة BYD السعودية قائلًا: «يُمثل إطلاق BYD ATTO 8 بداية عهد جديد في عالم السيارات العائلية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، إذ تجمع هذه السيارة بين الفخامة والتطور التقني والابتكار العملي المُصمم خصيصًا لأنماط الحياة السعودية، وهي قادرة على الارتقاء بكل رحلة عائلية، من التنقلات اليومية إلى الرحلات الطويلة أو المغامرات في عطلات نهاية الأسبوع».

وتعليقًا على التوقعات الإيجابية للسوق، سلّط سايقوت الضوء على الاهتمام المتزايد للمستهلكين بالتقنيات المُستدامة في قطاع السيارات المتنامي في المملكة. وأضاف: «إن السوق السعودي سوق كبير، إذ يُمثّل 50% من إجمالي سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وهو سوق في نمو مُستمر نتوقع أن يستوعب مليون سيارة من مركبات الطاقة الجديدة قريبًا، فهناك إقبال مُتزايد من عملائنا على هذا النوع من السيارات لأسباب عديدة. ويُعدّ مدى القيادة الطويل للسيارات الهجينة القابلة للشحن ميزة تنافسية حقيقية، كما نرى أن قيادة سيارة صديقة للبيئة تُعبّر عن شعور بالمسؤولية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة».

وأوضح سايقوت أن BYD هي الشركة الأولى عالميًا في مجال مركبات الطاقة الجديدة، سواء الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أو الكهربائية بالكامل (BEV). وأكد أن رؤية الشركة تتوافق مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 والهادفة إلى بناء منظومة نقل خضراء وذكية، مُشيرًا إلى أن مفهوم «السوبر هايبرد» لـ«BYD» يمنح المركبات مدى قيادة لا تضاهيه أي سيارة أخرى.

وتمثل سيارة ATTO 8 الطراز التاسع في محفظة BYD الآخذة في التوسع، مما يؤكد التزام BYD القوي بأهداف النقل المُستدام في المملكة العربية السعودية.

يعتمد طراز ATTO 8 على منصّة BYD المتطورة من الجيل الخامس للوضع المزدوج الهجين الفائق DM (Dual Mode) Super Hybrid، ويأتي في نُسختين مُختلفتين لتلبية مُختلف تفضيلات القيادة. يُولي طراز الوضع المزدوج الذكي DM-i الأولوية للكفاءة، ويوفر مدى مذهلًا يصل إلى 728 كيلومترًا بشحنة واحدة وخزان وقود واحد، وهو مثالي للرحلات الطويلة دون قلق بشأن المدى. أما طراز DM-p (أداء المحركين المزدوجين)، فيوفر قوة تصل إلى 480 حصانًا (قوة مشتركة) من خلال نظام الدفع الرباعي الذكي. وبفضل قدرته على التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، يُقدم استجابة رياضية فائقة في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عائلية كاملة الحجم.

وبطول يزيد على 5 أمتار وقاعدة عجلات طولها 2,950 ملم، توفر سيارة ATTO 8 مساحةً رَحبة تتسع لسبعة بالغين في ثلاثة صفوف. وتتميز المقصورة بمقاعد جلدية ناعمة من 11 طبقة مع خاصية تدليك ونظام تعديل كهربائي متقدم للمقاعد بـ 14 وضعية في المقاعد الأمامية. وتضمن تهوية المقاعد في الصفين الأولين أقصى درجات الراحة خلال أشهر الصيف الحارة في المملكة العربية السعودية.

ومع أوضاع جلوس مرنة تتواءم مع جميع المُناسبات، تتضمن ATTO 8 تصميمًا مبتكرًا لسرير تخييم، مما يوفر مساحات راحة مثالية للرحلات الطويلة أو المغامرات الخارجية. وتزداد تجربة القيادة روعةً بفضل نظام الصوت DiSound المزود بـ 21 سماعة وإضاءة محيطية بـ 128 لونًا. وتشمل مزايا الراحة العصرية مقابض أبواب مسطحة أنيقة، وبابًا خلفيًا كهربائيًا لسهولة الوصول، وشاشة عرض أمامية عريضة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وبفضل تطورها التقني، تُدمج ATTO 8 ميزات تُلبي احتياجات العائلة العصرية المُتصلة دائمًا عبر الإنترنت. ويضمن نظاما CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيان اتصالًا سلسًا بالهواتف الذكية، بينما يُتيح تطبيق BYD الوصول عن بُعد إلى أكثر من 40 وظيفة وخاصية في السيارة، مما يوفر داخل المقصورة بيئة تراعي التفضيلات الشخصية لكل فرد.

وتتجلى أبعاد السلامة والقيادة بوضوح في جميع جوانب هندسة ATTO 8، إذ يجمع نظام التعليق المتطور بين نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع ونظام تعليق خلفي بخمس وصلات، مما يوفر راحة قيادة استثنائية وتحكمًا دقيقًا. ويتكيف نظام الهيكل الذكي DiSus-C باستمرار مع ظروف الطريق، مما يضمن الثبات على مختلف التضاريس، ويدعمه أيضًا نظام مساعد السائق الشامل لتعزيز السلامة والراحة. ولتعزيز السلامة أيضًا تأتي ATTO 8 مزودة بـ 11 وسادة هوائية وهيكل BYD المتصل بالهيكل (CTB)، الذي يدمج بطارية BYD Blade فائقة الأمان مباشرة في هيكل عالي المتانة مما يعزز من السلامة المُتكاملة للسيارة.

وقدّم حفل الإطلاق في معرض الرياض للسيارات، والمُقام من 9 إلى 13 ديسمبر، لوسائل الإعلام والمؤثرين والعملاء والشركاء، الفرصة لمعاينة سيارة BYD العائلية الرائدة مُتعددة الاستخدامات حصريًا. ويُعزّز حضور سيارة ATTO 8 في هذا المعرض الرائد للسيارات مكانتها كسيارة فاخرة مُصمّمة للمملكة. ويُمكن للزوار تجربة ATTO 8 وحجز موعد لتجربة قيادتها في جناح الفطيم.

وفي إطار تطلعها إلى المستقبل، تواصل شركة BYD في السعودية توسيع محفظتها من مركبات الطاقة الجديدة، مما يعزز التزامها بمستقبل السيارات في المملكة العربية السعودية وأهداف الاستدامة بموجب رؤية 2030.