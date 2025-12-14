اشترطت الهيئة العامة للنقل على جميع محلات تأجير الدراجات والسكوترات ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة أو سكوتر، مع الالتزام بعدة تجهيزات أساسية لضمان سلامة المركبات وجودة الخدمة. وشملت هذه الاشتراطات تثبيت حامل للهاتف المحمول والأكواب، وغطاء للإطار الخلفي، وجهاز تتبع للسكوتر، وتثبيت غطاء على الجنزير يغطي الجهتين العلوية والسفلية على الدراجات العادية.



وأكدت الهيئة ضرورة تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة لكل من الدراجات العادية والسكوتر، بما يرفع مستوى الأمان ويضمن جودة المركبات المستخدمة في أنشطة التأجير، ويعزز سلامة مستخدمي الطرق. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتنظيم أنشطة تأجير الدراجات على الطرق العامة، وفق نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة.

مواصفات البطاقة

وتضمنت المواصفات الفنية لوحة بطاقة التشغيل، التي يجب أن تكون بمقاس «10×5 سم»، مصنوعة من الألومنيوم، بلون أبيض من الجهتين، مع أرقام بالخط الأسود وحجم 33 نقطة، وإطار أسود بسُمك 3 نقاط، إضافة إلى رمز إلكتروني في الزاوية العلوية اليسرى يحتوي على بيانات البطاقة، بقياس «1.5×1.5 سم»، مع كتابة عبارة «بطاقة تشغيل» بمقاس 7 نقاط أسفل الرمز الإلكتروني، مع طلاء البيانات وعدم استخدام الشريط اللاصق.



ودعت الهيئة المستثمرين والمهتمين بهذا النشاط إلى الاطلاع على ملف المواصفات الفنية والتقديم على التراخيص من خلال البوابة الرسمية للهيئة، مع الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المعتمدة لضمان جودة الخدمات وسلامة مستخدمي الطرق.