أعلن البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، عن حصوله على شهادة «المعيار العالمي في تجربة العملاء ICXS-2019»، وهي شهادة مرموقة صادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، ليكون أول بنك في المملكة يتوج بها. ويُبرز هذا الإنجاز المهم التزام «الأول» الراسخ بالتميز، وحرصه على تطبيق أعلى المعايير العالمية لتقديم تجارب رائدة لعملائه.

وتغطي الشهادة ممارسات تجارب العملاء ضمن عمليات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد، والتي تولت قيادة مراحل الإعداد والتقييم بالتنسيق الوثيق مع باقي وحدات العمليات والفرق الداعمة في مختلف قطاعات البنك. ويؤكد هذا الاعتماد على جهوده المتواصلة لتعزيز جودة وأداء عملياته ورفع مستوى الكفاءة والاتساق والموثوقية.

كما تشكل هذه الشهادة عنصرًا مهمًا ضمن إستراتيجية البنك الخاصة بتجربة العملاء، وتعكس استثماراته المستمرة للارتقاء بمعايير الخدمات، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، علّقت الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأول غادة الجربوع: «نفخر بحصول البنك على شهادة المعيار العالمي في تجربة العملاء ICXS-2019 من المعهد البريطاني للمعايير، إذ يعكس هذا الاعتماد التزامنا بتقديم تجارب مميزة للعملاء، وترسيخ ثقافة التميّز التشغيلي عبر كافة عمليات البنك. كما يأتي هذا الإنجاز نتيجةً للجهود الدؤوبة والتعاون المثمر بين فرق عمليات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وبقية إدارات البنك، ويعزز مكانتنا في القطاع المالي، ويدعم أهدافنا بما يتوائم مع رؤية السعودية 2030».

وتمثل هذه الشهادة محطة بارزة في جهود «الأول» للارتقاء بتجربة العميل وتعزيز كفاءة عملياته. كما تؤكد حرص البنك على تقديم خدمات موثوقة بمعايير عالية الجودة، ومواصلة دوره في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.