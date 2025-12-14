أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خطة لإصلاح شامل لضرائب النقل الجوي، يبدأ تنفيذها من يناير 2026؛ بهدف خفض تكلفة السفر الجوي داخل الإقليم بنسبة تصل إلى (40%) وتحفيز حركة الطيران الإقليمية.

وتشمل الإصلاحات إلغاء الضرائب غير المرتبطة مباشرة بالطيران، وتقليل رسوم الركاب والأمن بنسبة (25%)، ما يخفف الأعباء المالية على المسافرين ويقرب سياسات الطيران الإقليمية من المعايير الدولية، رغم التحديات التشغيلية التي تواجه المطارات والدول الأعضاء.

وأشارت «إيكواس» إلى أن تطبيق الإصلاحات من شأنه زيادة الطلب على السفر الجوي بنسبة تتراوح بين (20 و30%)، ويعكس التزام قادة دول غرب أفريقيا بتقليل ارتفاع تكاليف الرحلات، التي تُعد من الأعلى عالمياً بسبب تراكم الرسوم والضرائب.

وتتضمن الإجراءات إلغاء رسوم مثل «ضريبة التضامن» وتقليص الفوارق الضريبية بين المطارات، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وفقاً لمبادئ منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) واتفاقية شيكاغو.