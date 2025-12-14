تترقب الجماهير السعودية والأردنية غداً (الإثنين) مباراة «الصقور» و«النشامى» في كأس العرب 2025 بحماسٍ عالٍ، وتنافسية تليق بالمنتخبين الشقيقين.

السعودية والأردن.. عينان في رأس

وبعيداً عن تحليل المستوى الفني للمباراة، ذهب كثير من الجمهور إلى تحليل مشاعر وميول الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي اعتادت حضور المباريات الحاسمة والمهمة للمنتخب الأردني برفقة العائلة الهاشمية كنوع من التشجيع وتقديم الدعم المعنوي لمنتخب «النشامى».

ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وحرمه الأميرة رجوة خلال مواجهة الأردن وطاجيكستان في في كأس آسيا 2023.

احترام كامل وردة فعل متزنة وذكية

الأميرة رجوة، التي وصفها الجمهور في كثير من مباريات المنتخب الأردني بأنها «وجه الخير»، ستتابع المباراة هذه المرة بمشاعر متداخلة يمكن فهمها على أنها مزيج طبيعي من الانتماءين، لا تعارض فيهما. فالسعودية تمثل للأميرة رجوة مسقط الرأس والذكريات الأولى، الجذور، الأهل، والهوية التي تشكّلت في البدايات. ومن الطبيعي أن يكون هناك حنين وفخر عاطفي عند رؤية منتخب الوطن الأم.

الأميرة رجوة خلال مباراة منتخب الأردن ومنتخب عُمان على استاد عمّان الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

والأردن بعيون الأميرة رجوة هو دار النشامى، وبيت العائلة الملكية التي أصبحت جزءاً منها، والبلد الذي تمثّله اليوم رسمياً وشعبياً، وترتبط به.

ومن المتوقع أن تدعم الأميرة رجوة منتخب «النشامى» بحكم موقعها ومكانتها الرسمية، مع حرص واضح على الاحترام الكامل للمنتخب السعودي والتعبير بردة فعل متزنة وذكية تليق بشخصية مرموقة تُمثّل اليوم جسراً إنسانيّاً بين البلدين الشقيقين.

صورة جديدة وعام يحمل السلام والأمل

وما زال حضور الأميرة رجوة لمباراة السعودية والأردن في الدوحة غير مؤكد حتى الآن، إذ نشرت الملكة رانيا، حرم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس (السبت) صورة جديدة للعائلة الملكية الأردنية (لم تحدد مكانها)، وتضم الملك والملكة والأبناء الأمراء والأميرات والحفيدتين. وأثارت الصورة التي نشرتها الملكة رانيا عبر حسابها في فيسبوك، اهتمام وتفاعل الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأميرة رجوة الحسين، في الصورة وهي تلف ذراعيها حول زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله. وعلقت الملكة رانيا على الصورة، يوم السبت، قائلة: «أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال».